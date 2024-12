Dailymilan.it - Verso Atalanta-Milan, a Bergamo quando c’è La Penna finisce male: i precedenti

Leggi su Dailymilan.it

Federico Laè stato designato per dirigere, in carriera è già stato due volte a. I.Ildopo il doppio successo tra Serie A e Coppa Italia contro Empoli e Sassuolo prepara la sfida all’, la trasferta disarà importantissima per capire se la squadra potrà rientrare nella corsa al quarto posto. I rossoneri inseguono (con una gara in meno) con 22 punti, mentre quelli dei nerazzurri sono ben 31 (1 in meno del Napoli capolista).E’ stato designato il direttore di gara per, sarà Federico Ladella sezione di Roma 1. Per il classe ’83 non è la prima volta né con i colori rossoneri né con quelli nerazzurri. Tra l’altro proprio la sfida aè stata diretta già due volte da La.Gasperini può sorridere, ac’è La: iLEGGI ANCHE Calciomercato, il Manchester United pronto a fare follie per Theo HernandezEcco la designazione completa:Arbitro: La;Assistenti: Giallatini e Colarossi;IV: Guida;VAR: Di Paolo;AVAR: Ghersini.