Traffico Roma del 05-12-2024 ore 13 | 30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori su via Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni frequente la formazione di rallentamenti nelle ore di maggiorpartiti questa mattina nuovi lavori di potatura in via di Boccea tra Largo Gregorio XIII e via Federico Galeotti Attiva una disciplina provvisoria disul tratto interessato dai lavori possibili ripercussioni sulzona termine interventi previsto per il prossimo 20 dicembre per lavori notturni chiusura dalle 21 di questa sera alle 6 di domattina del sottovia Ignazio Guidi e del sottovia Corso d’Italia in direzione di piazzale Flaminio deviat e anche le linee bus 89 490 e 495 alle 21 di questa sera all’Olimpico per gli ottavi di finale Coppa Italia la Lazio ospiterà il Napoli previste dal pomeriggio le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta nell’area circostante lo stadio prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito