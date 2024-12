Lettera43.it - Siria, anche Hama è nelle mani dei ribelli jihadisti

sono riusciti a penetrare in diversi quartieri di, città strategica nellacentrale, segnando un’importante avanzata nella loro offensiva iniziata otto giorni fa. L’Osservatoriono per i diritti uha riferito di scontri tra le forze governative e la milizia Tahrir al-Sham, accompagnati da intensi bombardamenti russi a sostegno del regime di Bashar al-Assad.nella città di Aleppo,(Getty).Dopo le vittorie ad Aleppo iconquistano, la quarta città più grande dellaL’esercitono, in una dichiarazione ufficiale, ha comunicato il ritiro delle sue truppe dalla città, sottolineando di aver optato per un ridispiegamento nei dintorni per proteggere i civili e limitare ulteriori perdite. Parallelamente, ihanno annunciato di aver preso il controllo del carcere di, liberando centinaia di detenuti.