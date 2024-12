Metropolitanmagazine.it - Secret Identity, Little Rocket Games presenta la nuova identità

è felice di annunciare il ritorno di, il party game di bluff e deduzione che ha conquistato migliaia di tavoli, in unaedizione rinnovata, disponibile dal 13 dicembre 2024!Più compatto, più elegante, sempre divertente.Laedizione diè stata progettata per migliorare l’esperienza di gioco: una scatola più piccola, materiali ottimizzati e tanti nuovi personaggi pronti a sfidare la vostra capacità di deduzione. Tutto questo senza perdere l’anima del gioco originale che vi ha fatto ridere, bluffare e competere con stile.Perfetto sotto l’albero di Natale.Con il suo formato compatto e il design irresistibile,si trasforma nel regalo ideale per portare divertimento e sfide intriganti nelle serate natalizie.