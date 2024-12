Scuolalink.it - Secondo bando PNRR 2024: pubblicazione e scadenze per la presentazione delle domande

Il Ministero ha annunciato che il, modificato dall’art. 14 bis del decreto 71 del, sarà pubblicato entro dicembre. Questa tempistica evita sovrapposizioni con le festività natalizie e consente ai candidati di presentare leentro la prima metà di gennaio 2025. L’obiettivo è garantire una partecipazione ampia e ordinata, in linea con le disposizioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Struttura e contenuti della prova scritta La prova scritta, svolta in modalità computer-based, dura 100 minuti e comprende 50 quesiti a risposta multipla, di cui solo una è corretta. Gli argomenti trattati nei quesiti riguardano: Dieci quesiti su aspetti pedagogici. Quindici quesiti in ambito psicopedagogico, con particolare attenzione all’inclusione. Quindici quesiti su metodologie didattiche e valutative.