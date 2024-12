Lanazione.it - Regali, quanto costa il Natale dei pisani: spesa di 190 euro a testa

Pisa, 5 dicembre 2024 – Ogni pisano spenderà sui 190per idi, le famiglie 398. Èemerge dall’indagine di Confcommercio che ha quantificato lamedia dei cittadini durante le feste che, rispetto al 2023, è in crescita. Nel 2024, infatti, ogni pisano spenderà mediamente 190, 20 in più rispetto allo scorso anno. Cresce anche lamedia a famiglia, che se nel 2023 era di 365oggi è aumentata a quasi 400 (398). Unache, per il 46,8% degli intervistati, viene vissuta però con piacere. “Otto persone su dieci - afferma il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi - non rinunceranno aie l’82,3% farà acquisti per questo periodo. Ilresta un punto fermo nelle nostre tradizioni e nonostante le preoccupazioni rimane un importante indicatore della fiducia dei consumatori”.