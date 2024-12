Ilgiorno.it - Omar Hassan, dalla periferia a Brera: “Ho vinto la rabbia con la creatività”

Milano, 5 dicembre 2024 – “Non ci vogliono etichette. Nessuna distinzione tra “noi“ e “loro“. Piuttosto serve un occhio di riguardo per le periferie, per tutti i ragazzi, indipendentemente dalle origini, perché lache tanti provano possa essere incanalata in maniera costruttiva. Questa è la soluzione. Anche io ho provatonella vita, per motivi diversi, e mi ha salvato l’arte. Ora voglio fare qualcosa, dare il mio contributo: ho scelto di rimanere, di tornare nel luogo da cui sono partito, perché credo ci sia bisogno di aiuto. E io voglio dare il mio contributo avvicinando l’arte ai giovanissimi dei quartieri ai margini”. È la “ricetta“ dell’artista, trentasettenne, cresciuto a Lambrate e da anni residente a Pioltello. Ha interrotto la sua carriera da pugile professionista a 19 anni, una scelta dettata dal diabete da cui è affetto.