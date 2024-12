Laprimapagina.it - Nimsay: “Storie di noi”, il nuovo singolo

Leggi su Laprimapagina.it

Dal 6 dicembre2024 sarà in rotazione radiofonica “di noi”, ildidisponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 29 novembre. Il brano è gia? stato presentato alla 28° edizione del Meeting del Mare e in diverse occasioni live dal profilo ufficiale di TikTokLive Italia con migliaia di utenti connessi via social. “di noi” è un racconto di esperienze autentiche:di persone che, attraverso il dolore, hanno trovato un avvicinamento a Dio, ciascuno secondo “la propria misura di fede”. La fede, infatti, è vista come un cammino verso la guarigione, tema centrale anche nella copertina del brano. Lenarrate parlano di chi ha affrontato una perdita, di chi ha vissuto un’assenza o ha “smesso di chiedere”, e si intrecciano con il percorso personale di guarigione interiore dell’artista, che attraverso questa canzone condivide la sua riconciliazione con il proprio dolore.