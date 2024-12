Ilrestodelcarlino.it - Negozi in Emilia Romagna, una persona su due vive in un Comune senza alimentari né bar

Bologna, 5 dicembre 2024 –reuna o più attività commerciali di base. Insono 2,3 milioni gli abitanti che vivono in uno dei 306 comuni privi di una o più attività commerciali di base,, edicole, bar o distributori carburanti. Circa 1,8 milioni di residenti in 255 comuni della regione hanno visto sparire uno o più servizi essenziali dal territorio in questi ultimi 10 anni. È la fotografia della "desertificazione" commerciale scattata da Confesercenti nazionale edsu dati Infocamere e dell'Istituto Tagliacarne. Tutti i numeri Circa 318mila residenti non hanno più nel proprio territorio comunale uno o rivenditore di elettronica ed elettrodomestici. Oltre 235mila sono privi di un emporio, oltre 200mila di una pescheria, circa 156mila non hanno accesso a macellerie, mentre altri 116mila devono andare in un altroper trovare uno di ortofrutta.