Napolipiu.com - Napoli nel mondo eSports: Danipitbull primo pro gamer azzurro

Gli azzurri annunciano la nascita del team SSCNe scelgono il due volte campione di eSerieA come capitano per la stagione 2024/2025.Ilsi lancia ufficialmente neldeglicon la creazione di una divisione dedicata al gaming competitivo. Il club partenopeo ha annunciato la nascita di SSCN, affidando la guida della squadra a Danilo Pinto, conosciuto neldel gaming come ““.La società azzurra ha ufficializzato il progetto attraverso un comunicato: “La SSCè lieta di comunicare la creazione di una sezione SSCNdedicata aldel Gaming. Il Club parteciperà a tutte le competizioni relative alla EA SPORTS FC25 nelle prossime eSerie A Goleador ed eSupercup”.Il curriculum diparla chiaro: campione di eSerieA nel 2021 con il Benevento e nel 2023 con la Juventus, dove ha anche conquistato l’ultima edizione della eSupercoppa.