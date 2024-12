Terzotemponapoli.com - Napoli, Manna: “Olivera? Incontriamo gli agenti di tutti, rinnovo di Kvara? Siamo tranquilli”

: “glididi, ne riparleremo a fine stagione, Osimhen-PSG a gennaio? Tecnicamente possibile, ma non ci ha chiamato nessuno”Giovanni, d.s. del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset prima del match contro la Lazio, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Queste le sue parole:“Turnover? Le risposte noi le vediamoi giorni in allenamento., chi sarà in campo stasera sa cosa deve fare, non abbiamo patemi d’animo.curiosi di quello che possono fare e non c’è nessun problema. Se ildovesse vincere qualcosa sarebbe una stagione straordinaria, se arriva l’Europa sarebbe una stagione ordinaria? Noi abbiamo sempre detto di essere in una fase di costruzione, abbiamo cambiato tanto eripartiti anche con un nuovo allenatore.