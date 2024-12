Ilfattoquotidiano.it - Mezzo milione di euro dei canoni idrici per gli Spectaculars: l’ultima spesa della Lombardia per i Giochi Milano-Cortina fa discutere

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

dal fronte delle spese olimpiche, che a dispetto delle dichiarazioni ufficiali stanno crescendo di giorno in giorno, arriva dalla Regionee dalla Provincia di Sondrio. Si tratta di una somma di 451.535,92di cui non si trova traccia né nel bilancio di Fondazione2026 (circa 1,6 miliardi di) organizzatrice deiInvernali italiani, né nei conti di Infrastrutture, la società governativa che deve realizzare opere infrastrutturali per 3 miliardi edi. Quei soldi, infatti, saranno spesi per approntare in Valtellina gli, una gigantesca installazione dei cinque cerchi olimpici, ma non provengono da fondi destinati allo sport o al turismo, bensì dai.La Regioneha disposto il trasferimento alla Provincia di Sondrio di circa 75 milioni provenienti dai fondi del demanio idrico e daiaggiuntivi delle concessioni idroelettriche scadute.