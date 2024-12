Linkiesta.it - L’assuefazione culturale alla cementificazione sregolata del nostro Paese

newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – Ci sono tre cose sicure nella vita: la morte, le tasse e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) che boccia l’Italia sul consumo di suolo, ossia l’aumento di coperture artificiali (strade, edifici, parcheggi e infrastrutture di ogni genere) che “tappano” le superfici permeabili e naturali delpianeta. C’è un’assuefazione diffusa dinanzi ai dati sul deterioramento dello strato superiore della crosta terrestre, sinonimo di prosperità, bellezza e capacità di sopravvivere ai cambiamenti climatici in corso. Insomma, di vita. Il nuovo report “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”, realizzato dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) dell’Ispra e presentato il 3 dicembre, è il termometro più accurato per dare forma all’urbanizzazione – spesso– all’interno dei nostri confini e affrontare il World soil day del 5 dicembre con un po’ più di consapevolezza.