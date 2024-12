Lortica.it - L’arte di ricominciare: quando tutto sembra perduto

è una parola che porta con sé un carico di emozioni: paura, speranza, determinazione. Non è mai facile, perché spesso arrivail terreno sotto i nostri piedi è crollato e ci troviamo ad affrontare ciò che pensavamo fosse inimmaginabile. Tuttavia, è proprio nei momenti di crisi che si nasconde una grande opportunità: quella di riscoprire noi stessi.Nella vita, tutti, ma proprio tutti, affrontiamo situazioni cheno portarci sull’orlo del baratro. Un lavoro che si perde, una relazione che finisce, una casa che non ci accoglie più come un rifugio, un amico che ci ferisce. In quei momenti ci sentiamo privati diciò che ci dava stabilità. Ma è in quell’apparente vuoto che può iniziare un viaggio verso una nuova pienezza.non significa dimenticare o cancellare ciò che è stato.