Gqitalia.it - L'adidas SL 72 Patent Pearls è pronta a entrare in pista

Leggi su Gqitalia.it

L'SL 72colpisce a prima vista. All'inizio del 2024, quando la SL 72 è stata riportata in auge, nessuno si aspettava di ammirare un modello come laSL 72. Perché? Il motivo va ricercato pensando al periodo in cui questa silhouette è stata introdotta. Prova a indovinare: era il 1972 e si trattava di una runner seria, pensata per corridori impegnati. E la colorazione in arrivo? È l'esatto contrario della serietà, ma anche il motivo che ce la fa amare così tanto.SL 72L'SL-72 di Emily Ratajkowski è la bandiera del movimento anti-SambaIl primato delle Samba è destinato a passare alleSL-72 dopo l'ultima uscita di Emily RatajkowskiLa maggior parte delle SL 72, dall'inizio dei tempi, sono realizzate in nylon e pelle scamosciata, la tipica materia delle scarpe da