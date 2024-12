Iodonna.it - La serata di premiazione dei Gazzetta Sports Awards Genova, per la prima volta aperta al grande pubblico, si terrà martedì 17 dicembre al Palasport di Genova

Leggi su Iodonna.it

Svelati i vincitori della decima edizione dei, la cuisi17nella prestigiosa cornice deldie per lasaràal. Gli appassionati potranno prenotare gratuitamente il proprio posto su www..it. Alice D’Amato, la commovente dedica dopo l’oro olimpico: «Per mio papà, che non c’è più» X Leggi anche › D’Amato oro nella trave ed Esposito bronzo:impresa della ginnastica azzurrai vincitori del 2024Una giuria di qualità assegnerà i seguenti riconoscimenti: Uomo dell’anno Jannik Sinner, Donna dell’anno Alice D’amato, Allenatore dell’anno Julio Velasco, Squadra dell’anno FC Internazionale e Nazionale Spada Femminile, Exploit dell’anno Atalanta bc, rivelazione dell’anno Nadia Battocletti, Promessa dell’anno Mattia Furlani, Atleta paralimpico dell’anno Carlotta Gilli e Stefano Raimondi, Performance dell’anno Nicolo’ Martinenghi, Leggenda Marcello Lippi, Premio2024 Capitale Europea dello Sport Pro Recco Waterpolo e il premio per l’impresa dell’Anno, che verrà assegnato alla Squadra Italiana di Tennis che sarà ritirato dal Presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, e dai capitani azzurri Tathiana Garbin e Filippo Volandri, per celebrare gli eccezionali risultati raggiunti dal tennis italiano nel 2024.