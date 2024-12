Ilrestodelcarlino.it - La scuola che apre le porte del mondo: l’ampia offerta del Sacro Cuore

paritaria, di ispirazione cattolica, l’Istitutodi Modena accompagna ogni studente nel percorso scolastico che ha scelto, per trasformare in realtà il futuro che ha immaginato. Liceo classico, liceo scientifico, liceo linguistico e istituto tecnico amministrativo, finanza e marketing, sono i 4 indirizzi che vanno a comporre l’didattica della. Un’che si caratterizza per la sua ampiezza, per un certo stile educativo e per l’attenzione verso un’istruzione completa in ogni suo aspetto. Attualmente l'Istitutoè una delle più importanti scuole di ispirazione cattolica di Modena con, alle spalle, una storia lunga e prestigiosa. Una realtà fondata nel 1899 in viale Storchi da San Leonardo Murialdo (sviluppando il centro giovanile creato da monsignor Luigi Della Valle) e che oggi ospita circa 700 studenti, 56 professori (sia laici che di ispirazione cattolica), 20 educatori e 7 padri giuseppini, da sempre in dialogo costante con illaico.