Gamberorosso.it - "La celiachia? C'è tanta ignoranza e pregiudizio. Da bambina stavo per morire". Intervista a Valentina Leporati

Ha trentasei annie da quando è nata convive con la, quella malattia alimentare che oltre a innumerevoli attenzioni comporta delle privazioni e una riorganizzazione alimentare difficoltosa. Dopo un’adolescenza passata fra atti di bullismo e chiusura sociale, il riscatto è arrivato quando ha cominciato a studiare il suo nemico, lastessa, che poi è diventata sua alleata. L’informazione e la conoscenza del mondo senza glutine è diventata una missione tanto da portarla anche a rischiare economicamente avviando un’attività di prodotti alimentari senza glutine in Liguria e a diventare la conduttrice di un programma su Food Network, “Il sorriso in cucina”. Con quasi 130mila follower è anche un’influencer del senza glutine.Quando e come ha scoperto di essere celiaca?L’hanno scoperto i miei genitori quando avevo 17 mesi.