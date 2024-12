Inter-news.it - Inter, qual è la differenza tra parametro zero, player trading e scouting

Leggi su Inter-news.it

Quando si parla di Oaktree per la nuovasi sottolinea sempre quest’aria di rivoluzione che tocca tutte le aree, compreso il calciomercato. Argomento sempre caldo in casa nerazzurra ma assolutamente nulla di nuovo per chi si è solo dovuto (ben) adattare alla precedente proprietàMILANO – L’arrivo di Oaktree Capital Management nel mondoapre nuovi scenari. L’argomento principe resta il calciomercato, che si svilupperà nel 2025 dopo un semestre abbondante di assestamento. L’riparte da una situazione finalmente rosea da più punti ma con l’obiettivo di migliorarla ancora. Niente spese folli e – soprattutto – niente mosse avventate che possano complicare la gestione aziendale. Ciò si traduce con lungimiranza più che parsimonia. Ed esiste una sola strategia per portare avanti questo tipo di idea.