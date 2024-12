Lanazione.it - Ingegneri Firenze: “In un anno edificati 100 ettari in aree a pericolosità per frana"

, 5 dicembre 2024 - “Nel corso del 2023 in Toscana sono stati consumati 350di suolo, un valore in aumento rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Oltre il 30% di questisono ine il 5% addirittura con classe elevata o molto elevata. E’ chiaro che serve un’inversione di tendenza sia sull’attività edificatoria che sulla prevenzione del dissesto idrogeologico, su cui serve un piano nazionale accompagnato dallo stanziamento di fondi adeguati”. A dirlo sono Stefano Corsi, coordinatore commissione Ambiente ed Energia dell’Ordine deglidi, e Gianpiero Porquier, coordinatore della Commissione Protezione civile dell’Ordine deglidi, commentando il Rapporto sul consumo di suolo del 2024 dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.