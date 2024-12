Gamberorosso.it - Il piatto romano diventato famoso grazie a un film di Ettore Scola. La ricetta del Picchiapò con i segreti di una grande trattoria

Il lesso allaè unadella tradizione culinaria romana quasi dimenticata che rivive sulle tavole di certe trattorie di città, magari un po’ nascoste come Checco Er Carettiere, che ancora oggi la serve. Si tratta di undi recupero della tradizione povera gastronomica romana. Si faceva con il lesso di manzo avanzato del giorno prima, in aggiunta a pomodori e cipolle molto stufate. Ancora oggi viene servito da solo come secondo, come condimento per la pasta oppure come farcia per uno street food, come fa da anni Trapizzino a Roma., storia delCome ogni tradizione popolare che si tramanda per via orale, l’origine del nome dato a questonon è del tutto certa. Alcuni l’attribuiscono all’atto del picchiare la carne, altri invece lo riconducono al fatto che lapicca per la presenza del peperoncino.