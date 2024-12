Metropolitanmagazine.it - Germano Lanzoni, chi è il “Milanese Imbruttito”: moglie, lavoro, vita privata e film

nasce a Paderno Dugnano il 15 novembre del 1966. Cresce a Brusuglio, frazione del comune di Cormano (nell’immediata periferia di Milano. Dopo aver conseguito la maturità scientifica nel 1985, si iscrive alla scuola del teatro Arsenale di Marina Spreafico, a Milano, diplomandosi nel 1992. Nel corso degli anni frequenta spazi off, teatri, locali di cabaret e centri sociali, esperienze che lo formano in vista della sua carriera di attore treatrale e quella nella stand up comedy, una forma di spettacolo in cui il comico si esibisce in piedi, davanti a un pubblico. In questo contesto prende parte, quindi, a opere come Nudo e Crudo, standup comedian; Questa sera si parla di..Lei! no grazie, ne ho una e mi basta ; Libero me, danzano tutti e Che bella Milano. Nel 2004, fonda, insieme a Rafael Didoni, il gruppo comico Democomica, con cui mette in scena, ad esempio Democomica circus.