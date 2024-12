Ilfattoquotidiano.it - Francia, Barnier all’Eliseo da Macron per rassegnare le dimissioni

Il primo ministro francese Michelè appena arrivatoper presentare le sueal presidente Emmanuel. Lo riferiscono i media francesi.Intanto la presidente dell’Assemblea nazionale francese, Yaël Braun-Pivet, auspica la formazione di un governo “in tempi brevi” per riprendere le “discussioni sul bilancio”. “C’è ancora tempo per dare un bilancio allaprima della fine dell’anno”, ha affermato, ospite di France Inter. “Non è facile, i tempi sono estremamente stretti, ma è giuridicamente e politicamente possibile se tutti si rimettono intorno a un tavolo. Non so se la situazione creata dalla mozione di censura lo permetterà”, ha spiegato la Presidente dell’Assemblea Nazionale.Ieri sera Marine Le Pen aveva cercato di calmare le acque assicurando che lascerà lavorare il nuovo primo ministro “per costruire una manovra accettabile per tutti”.