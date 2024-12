Forum pdf in Toscana Giani | Con 170 punti siamo all’avanguardia in Italia

Leggi su Corrieretoscano.it

pdf in: “Con 170in”Primoa Firenze della retedei Pdf, idigitale facile.Sono 169 quelli aperti finora e funzionanti in ogni realtà dellache, “proprio grazie a questi numeri, si pone come regioneinper la diffusione di questa buona pratica che può godere di finanziamenti del Pnnr”.Presidentee assessore Ciuoffo: “Abbiamo utilizzato e continueremo ad utilizzare fondi nazionali finalizzati a creare una rete di servizi di facilitazione digitale per accrescere le competenze digitali diffuse, favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti ed incentivare l’uso dei servizi online, semplificando il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.