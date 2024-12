Formula1 Verstappen a Russell | Dice cose non vere

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 5 dic. (askanews) – Non si è fatta attendere la risposta di Maxnei confronti di George. Il pilota inglese ha detto di essere stato “minacciato” dal campione del mondo prima della gara in Qatar: “Ha detto che avrebbe fatto di proposito quanto possibile per schiantarsi contro di me e, cito testualmente, ‘sbattere la mia f****ta testa contro il muro'”, queste le parole che avrebbe pronunciato l’olandese.rispedisce le accuse al mittente: “Già questo non è corretto (ciò che ha riportato, ndr). Ma sapete, questenon mi sorprendono. Io dico solo la mia opinione su di lui. Ovviamente non ne è contento, ma è la stessa cosa che ha fatto anche con i commissari. Mentire e mettere insiemeche non sono corrette. È uno che pugnala alle spalle. Per me non ha importanza.