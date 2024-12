Iltempo.it - Fico il pontiere fra Pd e M5S che sogna il dopo De Luca sulla poltrona della Campania

Educato, gentile, ben vestito, con la barba curata, come si addice ad uno nato a Posillipo. Certo anche ortodosso, anzi il capo degli ortodossi, più grillino di Grillo, dal pedigree ineccepibile: la prima riunione del Meet up a Mergellina nel 2005, e poi le battaglie per l'acqua pubblica e il "salvi" V-day. Il curriculum perfetto del cittadino portavoce, durante la mitica stagione dell'uno vale uno. La versione ‘colta' del corregionale Luigi Di Maio, liceo classico all'Umberto I, quellobuona borghesia partenopea, altro che steward al San Paolo. Considerato l'anima che incarna la sinistra del Movimento, l'alternativa a “Dibba”, il ‘'c'aggiafa”è sempre stato, con le debite proporzioni, una sorta di Pietro Ingrao del M5S, e come lui promosso a PresidenteCamera nel 2018, sostanzialmente per isolarlo durante il governo giallo verde di Giuseppe Conte e Matteo Salvini.