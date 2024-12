Inter-news.it - Esposito: «Ritorno all’Inter? Voglio evitare articoli! Vi dico questo»

, ragazzo di proprietà dell’Inter, è autore, finora, di un’ottima stagione a Empoli. Contro la Fiorentina decisivo in Coppa Italia.SPALLETTI – Sebastiano, in conferenza stampa, risponde così sulla presenza al Franchi di Luciano Spalletti durante Fiorentina-Empoli: «Non lo sapevo ma mi fa piacere, mi ha fatto esordire con l’Inter a 16 anni. Da qui alla Nazionale però ce n’è di strada esalvare solo l’Empoli».cita i fratelli e risponde alla domanda sull’InterFRATELLI – Poisi esprime sul rapporto con gli altri due fratelli, anch’essi calciatori, Francesco Pio e Salvatore: Con Pio e Salva ho un rapporto bellissimo. Sicuramente Pio mi chiede consigli perché facciamo lo stesso ruolo e ho più esperienza. Siamo giocatori diversi, ma l’obiettivo per noi ogni partita è lo stesso: segnare e far vincere le nostre squadre, speriamo di continuare così».