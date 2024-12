Superguidatv.it - Elodie a This is Me: “Ringrazio Maria ed Emma che hanno capito quanto ero rotta”

is Me ha detto: “edcheero”. La cantante si è emozionata nel vedere filmato del suo passato nella scuola di Amici diDe Filippi e poi ha ringraziato la conduttrice, ma ancheMarrone. La partecipazione al talent le ha permesso di raggiungere i suoi sogni, di cambiare e di diventare grande. Ora guarda con orgoglio la donna che è diventata e tutto quello che è riuscita a creare oltre agli obiettivi che è riuscita a raggiungere.is Me: “Mi riguardo con tenerezza”Emozionata,is Me, ha rivisto il filmato del suo percorso ad Amici diDe Filippi. Le prime difficoltà, le parole diMarrone che, arrabbiata, la spronava a dare sul palco anche quello che dava in saletta durante le prove.ha visto il cambiamento, la sua crescita.