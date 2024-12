.com - Calcio / Juniores Provinciale 2024/2025, risultati e marcatori della 9^ giornata

Nel girone B ben 9 squadre in 6 punti: colpo Le Torri Castelplanio contro la capolista Candia Baraccola Aspio, vincono anche Atletico Conero, Camerano e Cupramontana. Nel girone C successi per Cingolana SF e Passatempese che vedono la vetta a un punto VALLESINA, 5 dicembre– Nello scorso fine settimana si sono giocata le partite9^del campionato. Scopriamo insieme quello che è successo.Nel girone A, il Trecastelli perde 1-0 in casa del Real Metauro capolista, restando a metàgraduatoria. L’Aesse Senigallia B, invece, ha battuto 2-0 la Vadese ultima. Parlando del girone B, l’equilibrio regna sovrano, visto che abbiamo ben 9 squadre in 6 punti. La capolista Candia Baraccola Aspio perde in casa del Le Torri Castelplanio per 5-4, così i biancorossoblù vedono la vetta a due punti al terzo posto.