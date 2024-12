Metropolitanmagazine.it - Bomba gossip su Belen e Stefano De Martino: “Incontri segreti, ritorno di fiamma”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi. ritornano. Sarà il caso diDe? La coppia dopo numerosi tira e molla, ritorna sulle pagine di cronaca rosa e si parla didi. Dopo la fine della relazione diRodriguez con Angelo Galvano, la showgirl argentina sarebbe di nuovo sola e sempre più vicina all’ex storicoDe. Il settimanale Oggi parla die sulla nuova copertina ha piazzato le foto dell’ultima paparazzata traDe: “Desempre più spesso con Belén: è solo per Santiago o c’è undi? Non è solo per il figlio Santiago che non chiudono del tutto“. Stando al racconto dei fotografi nei giorni scorsiavrebbe riaccompagnato il figlio Santiago a casa die si sarebbe fermato dalla sua ex per più di un’ora.