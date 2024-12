Lanotiziagiornale.it - Blitz dell’Antimafia a Brescia: arrestati un ex di Fratelli d’Italia e un ex della Lega per legami con la ‘ndrangheta

L’antimafia è scomparsa dal dibattito pubblico. La mafia no. Un’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia diha portato a 25 arresti e al sequestro di beni per un valore di 1,8 milioni di euro. I dettagli dell’inchiesta tracciano un quadro inquietante: una struttura mafiosa di matrice ‘ndranghetista, capeggiata dalla cosca Tripodi, con radici solide nel tessuto economico e sociale delno. Estorsioni, traffico di droga, ricettazione e reati tributari non erano, secondo gli inquirenti, solo il mezzo di sostentamento dell’organizzazione ma anche lo strumento per costruire un sistema di controllo capillare che includeva colmenti con figure politiche e religiose.Politica e malaffareTra i nomi emersi spiccano quelli di Giovanni Acri, ex consigliere comunale diin quota, e Mauro Galeazzi, già esponentea Castel Mella.