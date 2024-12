Ilfattoquotidiano.it - Baby Gang fa mea culpa: “Mi vergognerei a tornare indietro. Sbagliavo, mi punivano e rifacevo gli stessi errori. Ora però sono cambiato”

ha incontrato 600 ragazzi delle scuole di Pesaro. Durante una chiacchierata, organizzata da Don Claudio Burgio, il rapper – balzato alle cronache giudiziarie per le sue scorribande – ha raccontato quello che lo ha portato ad essere il ragazzo che è oggi, 23 anni.“Fin da piccolo sapevo che sarei stato diverso – ha raccontato– Mi vergogno di alcune cose che ho fatto in passato, non c’era nessuno che mi diceva cosa era giusto e cosa sbagliato. Ogni cosa era per me una sfida, una sfida verso il mondo degli adulti. Don Claudio invece mi ha dato la possibilità di capire cosa volevo fare e di farlo: la musica. Mi ha appoggiato”.E ancora: “Quando hai una cosa, non ci fai caso a quanto sei fortunato. Quando non c’è, inizi ad apprezzarla. Quando ero piccolo, avevo 12 anni, non avevo un posto dove dormire.