Arte trafugata, sequestri anche sul Titano

Monete d’argento e di bronzo di varie epoche, anelli e pendagli. Mavasi di ceramica con decorazioni. Questi sono solo alcuni degli oggetti recuperati nell’indagine che ieri, all’alba, ha portato all’arresto di quattro persone. In un’indagine che, dal 2020 a oggi, è ‘passata’da San Marino. Ieri gli arresti da pdei Carabinieri fra la Puglia e il Lazio, su richiesta del tribunale di Bari, di quattro persone ritenute a vario titolo responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione ed esportazione illecita di reperti archeologici e numismatici. L’ordinanza, che vede in tutto 32 indagati, scaturisce dall’indagine ‘Art Sharing’ avviata nel 2020 e che ha portato alla disarticolazione di un sodalizio criminale dedito allo scavo clandestino. Scavi operati da tombaroli e trafugatori esperti, per il possesso illecito e furto di beni culturali appnenti al patrimonio indisponibile dello Stato, alla conseguente ricettazione che avveniva tramite uno stabile canale di approvvigionamento illecito e una consolidata rete logistica finalizzata all’occultamento, alla determinazione del valore, alla predisposizione di documentazione accompagnatoria per l’attribuzione di un’apparente lecita provenienza dei beni, nonché al trasporto mediante mezzi idonei e strategiche comunicazioni atte a eludere eventuali investigazioni, oltre alla successiva uscita ed esportazione illecita dal territorio italiano.