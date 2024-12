Bergamonews.it - Alle Poste di Monterosso si spediscono le letterine a Santa Lucia e Babbo Natale

Bergamo. I bambini della scuola dell’infanzia del quartieredi Bergamo sono stati protagonisti di un’iniziativa speciale.Italiane, in collaborazione con le insegnanti, ha voluto far vivere loro un momento unico, in cui sono state consegnate alla nostra portalettere, in un sacco natalizio,e disegni destinati ache raccolgono sogni e desideri per questo momento magico dell’anno. “E’ stato bellissimo raccogliere disegni ealla presenza di tanti bambini, e vedere nei loro occhi la gioia nel pensare che sarebbe state recapitati a!” racconta Paola Iodice, portalettere del Centro logistico di Bergamo Buttaro.“Attraverso questa iniziativaItaliane conferma ancora una volta il proprio ruolo di attore capillare al servizio dei cittadini, anche nei momenti di gioia comunitaria come ilche sta arrivando”.