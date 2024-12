Movieplayer.it - Zorro: Jean Dujardin è Diego De La Vega nel trailer della nuova serie Paramount+

Leggi su Movieplayer.it

Nel cast troviamo anche Salvatore Ficarra, del duo Ficarra e Picone, nei panni del personaggio muto di Bernardoha diffuso ilitaliano dirivisitazione televisivaleggenda che stavolta ha il volto di, Premio Oscar per The Artist. Del cast fanno parte anche Audrey Dana, André Dussolier, Eric Elmosnino, Grégory Gadebois e il nostro Salvatore Ficarra del duo comico Ficarra e Picone. Gli episodi di questafaranno il loro debutto suil prossimo 6 dicembre. Cosa racconta laversione diQuestaiterazione del personaggio ci riporterà nel 1821. Donde la) diventa sindaco di Los Angeles per migliorare la sua amata città. Tuttavia, .