Volkswagen l’ad Blume sulla crisi | Situazione grave tagli necessari per il futuro dell’azienda

Ladel grupposembra essere tutt’altro che vicina a terminare. L’amministratore delegato Oliver, proprio nei giorni in cui gli operai hanno iniziato lo sciopero a oltranza contro ial personale e la riduzione degli stipendi, ha difeso il programma. Alla riunione del personale a porte chiuse che si è tenuta nello stabilimento principale di Wolfsburg, come riportato da Il Messaggero, ha dichiarato: «Laattuale è. Ecco perché sonoe misure urgenti per garantire ildella». Peril problema è tutto nel calo della domanda, come sta accadendo per l’intero settore automotive.I lavoratori nel primo giorno di sciopero (Getty images).: «Costo del lavoro troppo alto»L’amministratore delegato ha quindi sottolineato: «Inoltre, il nostro costo del lavoro in Germania è ormai troppo alto».