Unoaerre entra a far parte di Museimpresa

, realtà d’eccellenza nel settore orafo internazionale, segna un nuovo prestigioso traguardondo a fardi, l’Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa. Questo ingresso, suggellato dalla consegna della targa ufficiale, celebra il valore storico e culturale del Museo Aziendale, fondato nel 1998 per raccontare quasi un secolo di tradizione artigianale Made in Italy.Fondata nel 1926 e oggi guidata dalla famiglia Squarcialupi,si è distinta nel panorama mondiale per la qualità, la creatività e l'attenzione al dettaglio, valori che l’hanno resa sinonimo di eccellenza. Il museo, primo nel suo genere legato all’arte orafa, rappresenta un viaggio nella memoria dell’azienda, esaltando il connubio tra tradizione e innovazione che ha caratterizzato ogni fase della sua evoluzione.