Lopinionista.it - “Spoiler – Un salto nel futuro”, il nuovo programma di Rai Kids al via sabato 7 dicembre

ROMA – Unper raccontare ai ragazzi ilprossimo in un dialogo tra il presente e il 2034! E quello che si propone “– Unnel”, ildi Raial via, alle ore 19.35, su Rai Gulp e RaiPlay. In onda tutti i giorni (tranne il martedì e il venerdì), la trasmissione guiderà i ragazzi anche alla scoperta del mondo della ricerca e delle nuove tecnologie. La trasmissione è stata presentata martedì 4agli studenti dell’Istituto comprensivo “Antonio Rosmini” di Roma alla presenza del direttore di Rai, Luca Milano, della professoressa Annalisa Colaiacomo dell’Istituto Rosmini, delle produttrici di KR1, Simona Kalin e Cristina Raimondo e dei protagonisti Mario Acampa e Linda Raimondo.Avere la possibilità di sbirciare dal “buco della serratura” per scoprire cosa ci accadrà nel prossimoè un sogno di tutti.