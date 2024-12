Metropolitanmagazine.it - Sorrentino è già pronto a girare il suo nuovo film “La Grazia” con Toni Servillo

Paolo, il cui ultimoParthenope sta registrando ottimi incassi al botteghino, tornerà dietro la macchina da presa per“La”, un dramma che vedrà nuovamente il regista affiancare. dettagli della trama del prossimodisono tenuti segreti, a parte il fatto che sarà una storia d’amore ambientata da qualche parte in Italia.è noto al pubblico internazionale soprattutto per la sua interpretazione dello scrittore Jep Gambardella, che intraprende una discesa dantesca tra la grottesca mondanità della Città Eterna ne “La grande bellezza”, vincitore dell’Oscar come migliorinternazionale nel 2014. Scritto da, “La” inizierà le riprese nella primavera del 2025 con Annamaria Morelli che produrrà per The Apartment insieme allo stessocon la sua società Numero 10.