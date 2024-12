Sport.quotidiano.net - Serie A2: il tecnico commuterà la squalifica in ammenda per essere in panchina. Fortitudo, un turno di stop per coach Caja. Aradori pronto per la sfida di sabato con Piacenza

Leggi su Sport.quotidiano.net

Undiper Attilioe uno per Lorenzo Pansadi Vigevano. La diatriba scoppiata trae il collega lombardo finisce con la sospensione decreta dal giudice sportivo di unper i due tecnici. "per una gara perché a fine gara si scontrava verbalmente in modo plateale con il capo allenatore avversario" si legge nel provvedimento, cone Vigevano che potranno decidere di commutare lainpecuniaria e avere così i duein. Si chiude così la dialettica conPansa, conche già da ieri ha iniziato a preparate lain programmaal PalaBanca diin casa dell’Assigeco. Nell’anticipo della quindicesima giornata di campionato Matteo Fantinelli e compagni hanno la ghiotta occasione di continuare il filotto di successi e centrare la quarta vittoria consecutiva dopo Libertas Livorno, Avellino e appunto Vigevano.