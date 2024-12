Linkiesta.it - Quando Grillo indica la politica, il saggio guarda il dito

Ancora una volta, di fronte all’ennesima carnevalata psico-messa in scena da Beppe, con lui al volante di un carro funebre che dice cose come «noi siamo quelli che aspettavamo di essere, ci siamo, ho un’idea che vi svelerò dopo», come «il Movimento è morto, stramorto, però è compostabile, l’humus che c’è dentro non è morto», come «eravamo d’accordo col mago di Oz», come «portare avanti i discorsi di una narrazione del futuro», talk show e giornali si arrovellano, discettano e dibattono su significato politico e implicazioni strategiche di questo cumulo di stronzate (non compostabili).Dimostrandosi molto più fessi di lui, che mai nemmeno per un momento si è bevuto neanche una delle trovate che per anni ha rifilato a tutti, adepti e avversari, politici e giornalisti, sostenitori scalmanati e sofisticati analisti.