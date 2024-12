Giornalettismo.com - Quando e come utilizzare i documenti caricati su IT-Wallet

Le implementazioni di caricamento e uso nell’app IO saranno completate nel corso dei prossimi mesi e,spiegato dal Sottosegretario con delega all’Innovazione Alessio Butti e dal suo Dipartimento, già a partire dalla fine del mese di gennaio del 2025 sarà possibile – per esempio – inserire nel portafoglio digitale anche la carta d’identità. Ma non c’è solo questo: i sistemi saranno aggiornati per cercare di garantire la fruibilità del servizio anche in caso di assenza di connessione o, ma ancora non è chiaroil nostro dispositivo sarà scarico. Detto ciò, è importante cercare di capireusare isu IT-. LEGGI ANCHE > È arrivato il grande giorno di IT: via libera per tutti, con già 450mila utenti Innanzitutto, occorre sottolineare che al momento è presente un limite territoriale.