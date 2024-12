Formiche.net - Qual è il significato geopolitico del sistema operativo Huawei Harmony OS Next

Con la messa in commercio dello smartphone P60,aveva sorpreso gli analisti finanziari e, soprattutto, geopolitici, dimostrando di avere accesso a processori sviluppati su chip da 7 nanometri, un risultato quasi inspiegabile alla luce dei divieti di esportazione verso la Cina delle tecnologie necessarie allo scopo, che dimostrava quanto si fosse ridotto il divario con le tecnologie occidentali. Il lancio recente del P70, successore del modello precedente, benché almeno in prima battuta, meno geopoliticamente impattante, pone in ogni caso degli interrogativi suii è opportuno riflettere.La Cina è realmente in grado di produrre chip sottili quanto quelli occidentali?In primo luogo, il nuovo smartphone dimostra gli ulteriori processi nell’ingegnerizzazione dei chip. Dopo quelli da 7 nanometri, infatti, sembra che le foundry cinesi abbiano trovato il modo di costruire chip ancora più sottili, riducendo ulteriormente il divario con le tecnologie occidentali.