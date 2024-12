Spazionapoli.it - “Possibile cessione a gennaio”: l’azzurro è nel mirino di un noto club italiano!

In casa Napoli si lavora in vista dei prossimi mesi. La società azzurra dovrà risolvere diverse questioni “delicate” nelle prossime settimane. La stagione del Napoli prosegue per il meglio con gli azzurri che occupano al momento la prima posizione in classifica. I partenopei sono a quota 32 punti dopo quattordici giornate, con una sola lunghezza di vantaggio sull’Atalanta di Gasperini. Il merito è senza dubbio di Antonio Conte, il quale ha saputo ridare al gruppo squadra il giusto entusiasmo. L’allenatore è in arrivato in Campania con le idee molto chiare e sopratutto con un progetto già deciso. Fin dall’inizio, infatti, il tecnico ha scelto gli uomini cruciali e l’ha fatto in modo “definitivo”.Ad oggi, infatti, nel gruppo squadra sono presenti undici titolari inamovibili. Sebbene tutti gli uomini siano importanti allo stesso modo, il tecnico non intende apportare delle modifiche alla rosa.