Pattinaggio di Figura, 9 atleti italiani in gara alle ISU Grand Prix Final a Grenoble

Da giovedì 5 a sabato 7 dicembre, il Patinoire Polesud di(Francia) sarà teatro dell’ISU, l’atto conclusivo dell’edizione 2024-25 del massimo circuito internazionale deldi.All’evento (congiunto per senior e junior) possono partecipare esclusivamente i concorrenti attestatisi nelle prime sei posizioni del ranking di qualificazione, calcolato tenendo in considerazione i risultati conseguiti in ogni tappa.In tal senso, è rimarchevole la folta schiera di pattinatoriche prenderanno parte all’appuntamento.Nel settore maschile, Daniel Grassl (Fiamme Oro) sarà alla seconda presenza della carriera dopo quella di Torino 2022, quando chiuse al sesto posto.Nelle coppie di artistico, Sara Conti e Niccolò Macii (Fiamme Oro) parteciperannoi per la terza volta consecutiva dopo aver concluso terzi a Torino 2022 e secondi a Pechino 2023.