Cityrumors.it - Nuovo bonus famiglie nel 2025: cifre e chi potrà riceverlo

Leggi su Cityrumors.it

La Legge di Bilancio delintrodurrà dei nuoviper i genitori con a carico dei figli: ecco quanto varrà e i suoi destinatariLa Manovra Finanziaria delporterà nelle casse dei cittadini italiani nuovi interessanti, soprattutto per chi ha a carico dei figli. Questi ultimi, in particolar modo, non godranno solo di assegni che si andranno ad aggiungere ai precedenti, ma anche di agevolazioni in termini prettamente fiscali.nele chi– Cityrumors.itA cambiare, infatti, sarà anche il sistema di calcolo delle detrazioni che verrà applicato in base ai redditi di ciascun individuo e alla composizione delle varie. In questo senso, la logica di queste agevolazioni e dei nuoviintrodotti vuole che più figli si hanno, quindi – di conseguenza – più numerosa è la famiglia e maggiori saranno anche tutte le detrazioni che si potranno ottenere.