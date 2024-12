Natale 2024 in Toscana | aumenta il budget per i regali

Leggi su Corrieretoscano.it

inilper iDiffusa l’indagine previsionale sugli acquisti natalizi, condotta da Format Research per Confcommercio: rispetto al2023no i toscani intenzionati a fare(82,3% anziché 74,5%) epure il(213 euro a persona contro le 195 dello scorso anno). Ipiù amati? Quelli ad alto contenuto di sostenibilità e benessere, come i prodotti enogastronomici, i prodotti per la cura della persona, abbigliamento e libri.Previsto un giro d’affari di oltre 640 milioni di euro in.La percentuale di toscani che faranno acquisti per iè in aumento, passando dal 74,5% del 2023 all’82,3% del. E, nonostante il 71% degli intervistati percepisca unpiù “dimesso”, questa percentuale risulta in netto calo rispetto all’80% dello scorso anno.