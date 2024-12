Mistermovie.it - Mister Movie | James Gunn rivela se la Justice League esiste nel nuovo DCU

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.La, che unisce i più celebri supereroi come Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Martian Manhunter e Lanterna Verde, sta per essere rivisitata nelDC Universe sotto la guida die Peter Safran, i co-direttori dei DC Studios. Questo ambizioso progetto prenderà il via con il Capitolo 1, intitolato Dei e Mostri, e inizierà con la serie animata Creature Commandos, prevista su Max dal 5 dicembre.Ma cosa aspettarsi dalDCU e come si collega con il passato del franchise? Scopriamolo insieme.UnInizio per il DC UniverseIl Capitolo 1 del DCU rappresenta un mix tra nuove narrazioni e richiami al passato, mantenendo alcuni riferimenti al vecchio DC Extended Universe (DCEU). Ad esempio, eventi come la morte di Rick Flag in The Suicide Squad o la denuncia di Amanda Waller in Peacemaker restano parte della cronologia.