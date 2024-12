Lopinionista.it - La “foresta invisibile” sulla facciata di Casa Boggi a Milano

Leggi su Lopinionista.it

L’intervento, completamente made in Italy, è stato promosso da 2 squadre di Acrobatica sulle vetrate e lain muratura della nuova sede milanese del noto brand di moda– Non solo pulizia e manutenzione, ma anche cura e rispetto dell’ambiente: Acrobatica e REair di nuovo insieme, dopo lo spettacolare intervento su Skyway Monte Bianco, questa volta adove, nei giorni scorsi hanno eseguito alcuni lavori di pulizia delle vetrate e dellain muratura diin via Durini 28. Le operazioni, durate oltre 30 giorni, condotte da 2 squadre di Acrobatica hanno restituito auno dei suoi palazzi più noti, nuova sede del brand, non solo più bella ma anche più sostenibile.Gli operatori di Acrobatica, la cui tecnica prevede l’uso della fune di sicurezza che consente loro di operare in piena sicurezza e rapidità, hanno infatti utilizzato i prodotti REair, innovativi rivestimenti che, attraverso il processo della fotocatalisi, sono in grado di abbattere efficacemente i principali inquinanti atmosferici, migliorando la qualità dell’aria.