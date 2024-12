Nerdpool.it - Gundam – Ecco il primo trailer del nuovo anime assieme al creatore di Evangelion

Lo studio che ha prodotto Mobile Suitha condiviso un annuncio speciale per la nuova serie in arrivo nel prestigioso franchise di mecha. L’annuncio riguarda una nuova serie dichiamata Mobile SuitGQuuuuuuX, una collaborazione tra Sunrise e Khara. Ildell’annuncio speciale è stato pubblicato sul canale YouTube diInfo, mostrando i design dei mobile suit e i personaggi principali. Hideaki Anno e Yoki Enokido di Neon Genesissono elencati come sceneggiatori per ilprogetto.Mobile SuitGQuuuuuuX segue un liceale di nome Amate Yuzuriha, che viene coinvolto in uno sport di duelli di mobile suit sotterraneo dopo aver incontrato un rifugiato di guerra di nome Nyaan. Amate entra nel ring dei duelli illegali sotto lo pseudonimo di “Machu” e pilota il GQuuuuuuX.